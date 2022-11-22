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17 часов назад

Россияне стали больше пить крепкое пиво

Lenta.ru

Россияне за последний год стали больше пить пиво крепостью от 6 градусов — оно стало лидером по темпам роста спроса в категории. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Россияне стали больше пить крепкое пиво
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, продажи таких сортов в литрах увеличились почти на четыре процента, а доля в крупнейших сетях превысила 11 процентов.

Доля крепкого пива на рынке растет — с января по октябрь 2022 года показатель увеличился с 10,6 процента до 11,2 процента. Кроме того, доля сортов средней крепости за этот период сократилась с 86 процентов до 85,3 процента, безалкогольного — с 2,1 процента до двух процентов, а легкого — увеличилась с 1,3 до 1,4 процента, отмечает газета.

Также сообщается, что растет и предложение крепкого пива. В частности, российская структура Heineken (бренд «Охота» и др.) до весны этого года начала выпуск пива Amstel Extra крепостью 7 градусов.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России взлетел спрос на слабый алкоголь — розничные продажи в январе-октябре 2022 года увеличились более чем в полтора раза (плюс 57 процентов), до 12,2 миллиона декалитров.

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