Россияне стали больше пить крепкое пиво

Россияне за последний год стали больше пить пиво крепостью от 6 градусов — оно стало лидером по темпам роста спроса в категории. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, продажи таких сортов в литрах увеличились почти на четыре процента, а доля в крупнейших сетях превысила 11 процентов.

Доля крепкого пива на рынке растет — с января по октябрь 2022 года показатель увеличился с 10,6 процента до 11,2 процента. Кроме того, доля сортов средней крепости за этот период сократилась с 86 процентов до 85,3 процента, безалкогольного — с 2,1 процента до двух процентов, а легкого — увеличилась с 1,3 до 1,4 процента, отмечает газета.

Также сообщается, что растет и предложение крепкого пива. В частности, российская структура Heineken (бренд «Охота» и др.) до весны этого года начала выпуск пива Amstel Extra крепостью 7 градусов.