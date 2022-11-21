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3 часа назад

МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Lenta.ruиещё 6

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет, ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительный ущерб станции. Об этом говорится в заявлении экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты оценили степень повреждений Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — говорится в документе.

Общество,МАГАТЭ,
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