Эксперты оценили степень повреждений Запорожской АЭС

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет, ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительный ущерб станции. Об этом говорится в заявлении экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — говорится в документе.