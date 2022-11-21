Эксперты оценили степень повреждений Запорожской АЭС

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет, ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительный ущерб станции. Об этом говорится в заявлении экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).