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2 часа назад

Кириенко и Пушилин посетили школу в ДНР, где проходит диспансеризация

Газета.Ruиещё 2

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетили школу, где проходит диспансеризация школьников в соответствии с указом президента РФ. Об этом глава ДНР написал в своем Telegram-канале.

Кириенко и Пушилин посетили школу в ДНР, где проходит диспансеризация
Фото: СкриншотСкриншот

«Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками», — указал Пушилин, добавляя, что медицинские работники «довольны условиями работы».

Медики также рассказали, что в день осматривают порядка 60–65 детей, выявляются патологии. Согласно приведенным им данным, за время диспансеризации было госпитализировано 512 человек. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев уточнил, что всего до конца мая следующего года планируется обследовать 246 тысяч школьников.

В ходе общения с медиками первый замглавы администрации президента РФ предложил «наладить тесную связь с родителями и использовать волонтеров для помощи детям при прохождении осмотра».

Общество,Денис Пушилин,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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