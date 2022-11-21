Пассажирам верхних полок официально разрешат есть на нижних

Пассажиры поездов дальнего следования, купившие в вагоне места на верхних полках, получат законное право присаживаться на нижние для приема пищи. Об этом пишет Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ.

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Отмечается, что соответствующий приказ подписал Минтранс РФ.

Согласно новым правилам, с 1 сентября 2023 года пассажиры с билетами на верхние полки смогут на законных основаниях «садиться на нижние полки для приема пищи».

В рамках правил, пассажиру отводится 30 мин на завтрак в период с 7:00 до 10:00, не более часа на обед с 12:00 до 15:00.