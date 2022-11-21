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2 часа назад

В ООН заявили, что не могут определить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС

ТАСС

ООН не располагает возможностями для определения ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В ООН заявили, что не могут определить ответственных за атаки в районе ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас нет возможности определить, [кто совершил] эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Хак подчеркнул, что ООН "разделяет озабоченность" генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "присоединяется к нему в призыве ко всем сторонам прекратить огонь вокруг станции".

Общество,Фархан Хак,МАГАТЭ,ООН,
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