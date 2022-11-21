Скончался народный художник ЛНР Александр Редькин

Народный художник Луганской народной республики (ЛНР), скульптор Александр Редькин скончался 20 ноября, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
По словам Пасечника, он знал покойного лично.
«Он был настоящим патриотом Донбасса. Свою безмерную любовь к Родине Александр Архипович отражал в творчестве. Руки мастера преобразили не один город Луганщины, его шедевры известны каждому: памятник Карлу Гаскойну и «Пилон Славы» в Луганске, стела «Скорбящая мать» в Краснодоне, памятник Алексею Стаханову в одноименном городе», — перечислил работы скульптора Редькина Пасечник.
Врио главы ЛНР отметил, что Редькин до последних дней продолжал работу.
«Передавал свои бесценные знания подрастающим скульпторам. Его любили студенты, уважали коллеги и почитал весь Донбасс», — добавил Пасечник.