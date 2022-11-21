Скончался народный художник ЛНР Александр Редькин

«Он был настоящим патриотом Донбасса. Свою безмерную любовь к Родине Александр Архипович отражал в творчестве. Руки мастера преобразили не один город Луганщины, его шедевры известны каждому: памятник Карлу Гаскойну и «Пилон Славы» в Луганске, стела «Скорбящая мать» в Краснодоне, памятник Алексею Стаханову в одноименном городе», — перечислил работы скульптора Редькина Пасечник.