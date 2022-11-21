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4 часа назад

Скончался народный художник ЛНР Александр Редькин

Газета.Ruиещё 1

Народный художник Луганской народной республики (ЛНР), скульптор Александр Редькин скончался 20 ноября, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Скончался народный художник ЛНР Александр Редькин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Пасечника, он знал покойного лично.

«Он был настоящим патриотом Донбасса. Свою безмерную любовь к Родине Александр Архипович отражал в творчестве. Руки мастера преобразили не один город Луганщины, его шедевры известны каждому: памятник Карлу Гаскойну и «Пилон Славы» в Луганске, стела «Скорбящая мать» в Краснодоне, памятник Алексею Стаханову в одноименном городе», — перечислил работы скульптора Редькина Пасечник.

Врио главы ЛНР отметил, что Редькин до последних дней продолжал работу.

«Передавал свои бесценные знания подрастающим скульпторам. Его любили студенты, уважали коллеги и почитал весь Донбасс», — добавил Пасечник.

Общество,Леонид Пасечник,Алексей Стаханов,
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