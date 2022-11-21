Россиян выселили из принадлежащего украинцу отеля в Венгрии

Российских туристов выселили из отеля в Венгрии, который принадлежит украинцу. Об этом пишет портал TourDom.
Инцидент произошел в Мишкольце. Семейная пара приехала в отпуск и остановилась в гостинице Premier Hotel Miscolc. Однако позднее их попросили освободить номер.
«Мы заселились в отель где-то в 18:00. После дороги приняли душ и уже готовились ложиться спать, но в 21:00 на мобильный позвонил управляющий и сообщил, что нам срочно нужно съехать. Фактически нас просто подняли из постели и выпроводили. Молодой человек говорил по-русски, был достаточно корректен и даже извинился, но требовал выселиться очень настойчиво. Нам ничего не осталось делать, как собрать чемоданы», – рассказала туристка.
Сотрудник гостиницы пояснил супругам, что владелец гостиницы, который является гражданином Украины, ввел запрет на проживание для россиян. При этом управляющий помог туристам найти другой отель и договорился о заселении.
Ранее сообщалось, что в Болгарии изменили государственную программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание. Такое решение было принято потому что выделяемых из бюджета 15 болгарских левов (около 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на питание.