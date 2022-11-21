Россиян выселили из принадлежащего украинцу отеля в Венгрии

«Мы заселились в отель где-то в 18:00. После дороги приняли душ и уже готовились ложиться спать, но в 21:00 на мобильный позвонил управляющий и сообщил, что нам срочно нужно съехать. Фактически нас просто подняли из постели и выпроводили. Молодой человек говорил по-русски, был достаточно корректен и даже извинился, но требовал выселиться очень настойчиво. Нам ничего не осталось делать, как собрать чемоданы», – рассказала туристка.