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14 часов назад

В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным

Елена Прошина

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в декабре. Об этом пишут «Известия».

В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комитете Госдумы по труду предлагают поддержать законопроект, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. Предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим.

«Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — рассказал глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Ранее эту идею поддерживал и президент Владимир Путин. Он еще в 2020 году предложил принять все необходимые решения для того, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

Как отмечают авторы законопроекта, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году. Также о необходимости отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют и обращения граждан.

Общество,Ярослав Нилов,Владимир Путин,Госдума,
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