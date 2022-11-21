В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в декабре. Об этом пишут «Известия».

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В комитете Госдумы по труду предлагают поддержать законопроект, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. Предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим.

«Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — рассказал глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Ранее эту идею поддерживал и президент Владимир Путин. Он еще в 2020 году предложил принять все необходимые решения для того, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».