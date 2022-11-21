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2 часа назад

Комика Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска

Никита Бородкин

Комика Андрея Бебуришвили и его коллегу задержали в Челябинске за курение на территории аэропорта. Как сообщает URA.RU, об этом рассказал стендапер в своих социальных сетях.

Комика Бебуришвили задержали в аэропорту
Фото: соцсетисоцсети

«Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. Курение в неположенном месте», — заявил комик.

Полицейские составили на резидента Comedy Club и его знакомого административный протокол — штраф за нарушение может составить 500 рублей. Сам Бебуришвили отметил, что в 2016 году его уже штрафовали за курение в неположенном месте.

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Как сообщает телеканал «360», в полиции рассказали, что молодые люди не отреагировали на замечание полицейских и продолжили курить, после чего их сопроводили в служебное помещение для составления протоколов.

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