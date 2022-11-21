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1 час назад

Россиянку, станцевавшую «Калинку» 9 мая в Мюнхене, депортировали из Германии

Ura.Ru

Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open.

Cтанцевавшую «Калинку» в Мюнхене россиянку депортировали из ФРГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание.

Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук.

Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер. Сама Юлия Прохорова, вопреки различным слухам, жива и здорова, передает RT. При этом известно, что блогер извинилась перед украинцами за танец «Калинка», исполненный перед ними, сообщает «Царьград».

Общество,Юлия Прохорова,
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