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13 часов назад

Звезда Comedy Woman раскрыла реакцию жителей Испании на российских туристов

Lenta.ru

Бывшая участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Елена Борщева после путешествия в Испанию раскрыла реакцию местных жителей на российских туристов. Пост, посвященный впечатлениям от этой страны, она разместила в Telegram-канале.

Звезда Comedy Woman раскрыла реакцию жителей Испании на туристов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Испанцы, кто в курсе новостей, спрашивали, как мы добирались до Испании, удивлялись, что россиянам выдают визы», — заявила звезда Comedy Woman.

Она также отметила, что в Испании много русскоговорящих людей, однако большинство из них либо давно там находятся, либо же являются жителями стран Прибалтики, которые приехали на отдых.

Помимо того, по словам Борщевой, в этой стране проходит много забастовок. Вместе с тем, как указала юмористка, государство сразу реагирует на протесты. «Уже ввели субсидии на бензин (например, заливаешь 20 литров, тебе еще бесплатно сверху 3 литра). На днях проходила очень большая забастовка в Мадриде за реформу в здравоохранении (200 тысяч людей вышло на улицы)», — рассказала она.

Ранее Борщева побывала в Армении и обратилась к россиянам, желающим переехать в эту страну. Она призвала таких людей уважать традиции армян. По словам юмористки, в Армению эмигрировало много русских.

Общество,Елена Борщева,
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