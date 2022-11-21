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16 часов назад

Пассажиров верхних полок наделят законным правом есть на нижних

Lenta.ruиещё 5

С 1 сентября 2023 года граждане, купившие билеты на верхние полки поездов, получат дополнительные права. Соответствующие изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге утвердило Министерство транспорта РФ, сообщает РИА Новости.

Пассажиры верхних полок получат дополнительные права
Фото: ТАССТАСС

В частности, у них появится законное право садиться на нижние полки, чтобы перекусить.

«Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более часа», — говорится в документе.

Ранее данный аспект путешествий не был закреплен законодательно, сторонам приходилось решать этот вопрос самостоятельно и не всегда в мирном ключе. Однако с осени 2023 года пассажиры на нижних полках по требованию проводника вагона поездов дальнего следования будут обязаны предоставить место у столика для приема пищи пассажиру, проезжающему на верхней полке.

Ранее российский тревел-блогер поехал в Крым на поезде и рассказал о своем бесправном положении на второй полке плацкартного вагона. По его мнению, верхнюю полку в плацкарте можно назвать только «тюрьмой»: он возмутился расстоянием до багажной полки, которое составляет всего 50 сантиметров. Путешественник также пожаловался, что его попутчицы были принципиально против того, чтобы он «сидел на их кроватях», и специально не убирали постельное белье.

Общество,Минтранс РФ,
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