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17 часов назад

Россияне перечислили основные страхи перед выходом на новую работу

Мослентаиещё 2

Основные страхи перед выходом на новую работу перечислили участники исследования Сбера и «Работы.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру». По этим данным, более половины респондентов опасаются, что не справятся с поставленными задачами.

Россияне перечислили основные страхи перед выходом на новую работу
Фото: unsplashunsplash

46 процентов опрошенных волнуются, что реальный доход окажется меньше, чем обещал работодатель. Особенно этот страх велик у тех, кто работает в сфере продаж. Там на собеседованиях кандидату обычно называют максимально возможный заработок, которого в дальнейшем добиться не так просто, уточнили аналитики.

При этом больше всего боятся при выходе на новую работу молодые люди в возрасте до 35 лет. Люди более старшего возраста беспокоятся гораздо меньше, показало исследование.

Ранее место своей первой работы раскрыла модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований. Я зависела от начальства и работала по нормированному графику», — рассказала знаменитость.

Общество,Анастасия Решетова,Тимати,
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