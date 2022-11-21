В странах Европы в октябре резко выросла смертность из-за ковида

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в октябре увеличилось на 12,7 млн, что примерно на 12% меньше, чем в сентябре. Заболеваемость ковидом снижается третий месяц подряд, следует из подсчетов ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В некоторых европейских странах темпы распространения инфекции вновь пошли вверх. При этом в Америке и Азии в октябре регистрировали стабильное снижение показателей.

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Второй месяц в мире умирают менее 50 тыс. человек. Однако в некоторых странах Европы смертность выросла 1,5-2 раза на фоне новых серьезных вспышек ковида.

Снижение показателей

Заболеваемость стабильно снижалась в прошлом месяце как в государствах Северной Америки, так и Южной. В США показатели оказались минимальными с марта - в стране регистрировали около 20-25 тыс. новых случаев в сутки. В Мексике и Аргентине они опустились на один из самых низких уровней за всю пандемию - там выявляли не более 3 тыс. инфицированных в день. Однако в Чили фиксировали новые вспышки инфекции - с начала месяца показатели выросли сразу втрое.

В Бразилии при этом темпы распространения инфекции оказались минимальными с ноября прошлого года.

Снижалась заболеваемость и в азиатских странах. В Японии по сравнению с сентябрем она опустилась почти втрое, в Южной Корее - в 2,5 раза.

Рост количества случаев заражения

Самые высокие темпы распространения инфекции в октябре отмечались в Германии. В первой половине месяца регистрировали до 175 тыс. новых случаев в сутки, затем заболеваемость пошла вниз. Всего за октябрь там диагностировали около 2,3 млн новых случаев.

Во Франции пик заболеваемости пришелся на середину октября, когда выявляли около 87,7 тыс. заразившихся. Однако уже через две недели этот показатель был вдвое меньше.

Новые вспышки фиксировали и в Италии, где в первой половине октября выявляли свыше 65 тыс. случаев.

Ситуация со смертностью

В октябре в мире из-за ковида умерли около 44 тыс. человек. Как и заболеваемость, смертность по сравнению с предыдущим месяцем опустилась на 12%.

Четвертая часть всех летальных случаев приходится на США. При этом по сравнению с сентябрем смертность там снизилась на 10%.

На втором месте по этому показателю находится Германия, где за октябрь умерли 3,7 тыс. человек - в полтора раза больше, чем в сентябре.