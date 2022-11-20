Sun сообщила о тайном визите принца Эндрю в Бахрейн

Британский принц Эндрю, обвинявшийся в изнасиловании и лишенный ряда титулов, тайно посетил Бахрейн на самолете швейцарского бизнесмена. Поездка состоялась на фоне слухов о его стремлении стать неофициальным торговым посредником между Западом и богатыми нефтью странами, сообщила газета The Sun.
Визит принца в Бахрейн и его причина не была отражена в придворном циркуляре, так как Эндрю больше не является членом королевской семьи. Однако, по данным газеты, он собирается вернуться в общественную жизнь.
Ранее принц занимал должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.
Попыткой договориться со странами Персидского залива он может попытаться вернуть себе этот пост, приводит публикацию Общественная служба новостей.
Другие же источники отмечают, что Эндрю отправился в Бахрейн в отпуск. Также существует предположение, что в стране он ищет безопасное убежище на время восстановления репутации в Великобритании.