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2 часа назад

Sun сообщила о тайном визите принца Эндрю в Бахрейн

Газета.Ru

Британский принц Эндрю, обвинявшийся в изнасиловании и лишенный ряда титулов, тайно посетил Бахрейн на самолете швейцарского бизнесмена. Поездка состоялась на фоне слухов о его стремлении стать неофициальным торговым посредником между Западом и богатыми нефтью странами, сообщила газета The Sun.

Sun сообщила о тайном визите принца Эндрю в Бахрейн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Визит принца в Бахрейн и его причина не была отражена в придворном циркуляре, так как Эндрю больше не является членом королевской семьи. Однако, по данным газеты, он собирается вернуться в общественную жизнь.

Ранее принц занимал должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Попыткой договориться со странами Персидского залива он может попытаться вернуть себе этот пост, приводит публикацию Общественная служба новостей.

Другие же источники отмечают, что Эндрю отправился в Бахрейн в отпуск. Также существует предположение, что в стране он ищет безопасное убежище на время восстановления репутации в Великобритании.

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