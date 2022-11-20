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2 часа назад

Ширвиндт назвал отличие Эльдара Рязанова от "талантливых узурпаторов"

Газета.Ru

Актер, театральный режиссер и писатель-мемуарист Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о телеведущем и драматурге Эльдаре Рязанове. В беседе с ФАН он признался, что у выдающегося театрального деятеля был узкий круг артистов, с которыми тот работал.

Ширвиндт назвал отличие Эльдара Рязанова от "талантливых узурпаторов"
Фото: ТАССТАСС

По словам Ширвиндта, этот факт объясняет натуру Рязанова: он влюбляется, привыкает к определенным артистам. Так образуется «команда на все области жизни» (имеется ввиду жизнь персонажей).

«В отличие от очень многих талантливых узурпаторов, он дико любил импровизации во время съемок. Он не держался за каждую запятую в сценарии, тем более, что он сам был сценаристом», — цитирует Ширвиндта в день 95-летия со дня рождения Рязанова Общественная служба новостей.

Режиссер уверен, что именно благодаря импровизации на съемочной площадке воздух становится свободнее, а результат — иным в хорошем смысле слова.

Общество,Александр Ширвиндт,Эльдар Рязанов,
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