Ширвиндт назвал отличие Эльдара Рязанова от "талантливых узурпаторов"

«В отличие от очень многих талантливых узурпаторов, он дико любил импровизации во время съемок. Он не держался за каждую запятую в сценарии, тем более, что он сам был сценаристом», — цитирует Ширвиндта в день 95-летия со дня рождения Рязанова Общественная служба новостей.