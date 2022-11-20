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6 часов назад

Россиянин приехал в ресторан «Вкусно — и точка» на лошади

Мослента

Россиянина, приехавшего в ресторан «Вкусно — и точка» на лошади, заметили в столичном регионе. Снимок с места событий опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Россиянин приехал в ресторан «Вкусно — и точка» на лошади
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

На фото видно, что наездник встал к окну выдачи заказов на улице. Помимо него в очереди стоят автомобилисты. «Это утро ковбой решил начать с ароматного латте и вкусняшек для своего друга. Интересно, что мужчина заказал для животного... У вас есть варианты?» — поинтересовалась у подписчиков администрация группы.

Необычный кадр развеселил пользователей сети. «Морковные палочки», «Картошка фри или стрипсы», — попытались угадать заказ «ковбоя» комментаторы. Кто-то пессимистично предположил, что лошадь могла остаться без угощения.

Ранее девушку верхом на лошади заметили у одного из заведений «Вкусно — и точка» в Подмосковье. Наездница подошла к окну выдачи заказов для клиентов на транспорте.

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