Россиянин приехал в ресторан «Вкусно — и точка» на лошади

Россиянина, приехавшего в ресторан «Вкусно — и точка» на лошади, заметили в столичном регионе. Снимок с места событий опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня» Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

На фото видно, что наездник встал к окну выдачи заказов на улице. Помимо него в очереди стоят автомобилисты. «Это утро ковбой решил начать с ароматного латте и вкусняшек для своего друга. Интересно, что мужчина заказал для животного... У вас есть варианты?» — поинтересовалась у подписчиков администрация группы.

Необычный кадр развеселил пользователей сети. «Морковные палочки», «Картошка фри или стрипсы», — попытались угадать заказ «ковбоя» комментаторы. Кто-то пессимистично предположил, что лошадь могла остаться без угощения.