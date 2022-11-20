Россияне стали меньше тратить в барах и ресторанах

Средний чек россиян в барах и ресторанах по итогам двух первых недель ноября в годовом выражении снизился на 26%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

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По мнению экспертов, этот тренд может быть связан с желанием людей сэкономить в преддверии Нового года и сокращением необязательных трат.

Аналитики уточнили, что средний чек в заведениях составил в период с 1 по 13 ноября 994 рубля. Это на 26% ниже аналогичного периода 2021 года.

Кроме того, россияне в ноябре меньше тратили на фастфуд. Средний чек сократился на 4% к прошлому году, до 415 рублей. Вместе с тем, в столовых и кафе чек вырос на 17%, до 468 рублей, пояснили аналитики.