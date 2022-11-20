Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

"Президент выразил благодарность патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо церкви и всего православного мира", - говорится в сообщении.