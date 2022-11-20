Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарил архипастыря за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президент выразил благодарность патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо церкви и всего православного мира", - говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что архипастырское служение Кирилла "выпало на непростое для всей планеты время, когда особое значение обрели главные общечеловеческие ценности: готовность бороться за справедливое дело, защищать родину, веру отцов и будущее детей".
Президент Белоруссии подчеркнул, что "на этом фоне высокий авторитет, мудрое слово и молитвенная помощь Патриарха являются для всех православных верующих незыблемым нравственным ориентиром, укрепляющим в сердце тысячелетние традиции христианства".