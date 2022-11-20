В России оценили решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил в беседе с РИА Новости, что в организации занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите.

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Россия отдает должное «неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща», однако решение ЮНЕСКО не делают честь этому блюду, оценил он.

Также дипломат отметил, что, помимо украинского борща, существуют еще московский, белорусский и польский.

«Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания», — добавил Орджоникидзе.