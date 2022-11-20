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23 часа назад

Россияне заявили о пользе уроков труда в школах

Мослента

О пользе уроков труда в школах заявили россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне заявили о пользе уроков труда в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас учили шить. Юбки и брюки шили с помощью педагога, потом ходили в них на танцы. Помню, сколько ткани надо было на модную "спираль" и клеши от бедра на 40 внизу. У всех все разное было и очень модное», — рассказала автор публикации о своих уроках.

Большинство подписчиков интернет-сообщества — и женщины, и мужчины — согласились с тем, что эти уроки очень полезны.

«В школе дали навыки шитья. До сих пор себе и дочери периодически что-нибудь шью», — написала одна из них.

Одна из участниц дискуссии вспомнила, что в отличие от одноклассниц, стремившихся работать за электрическими машинками, всегда садилась за ту, что с ножным приводом, и испытывала самые лучшие эмоции от этого.

Юзеры также отметили, что именно благодаря урокам труда получили первые навыки в готовке, которые пригодились им в жизни.

Ранее москвичи вспомнили уроки домоводства в советских школах. Поностальгировать их заставило опубликованное в сети архивное черно-белое фото, сделанное на таком занятии.

Общество,СССР,
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