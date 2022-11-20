Россияне заявили о пользе уроков труда в школах

«Нас учили шить. Юбки и брюки шили с помощью педагога, потом ходили в них на танцы. Помню, сколько ткани надо было на модную "спираль" и клеши от бедра на 40 внизу. У всех все разное было и очень модное», — рассказала автор публикации о своих уроках.