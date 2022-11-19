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19 ноября

Мурашко высказался об увеличении рождаемости в России

Елена Прошина

Женщины «должны хотеть рожать», чтобы в России улучшились показатели рождаемости. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает Ura.Ru.

Мурашко высказался об увеличении рождаемости в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время рабочего визита министра в Екатеринбург журналист издания спросила у него, как бороться с бесплодием, и что нужно предпринять для увеличения рождаемости.

«В первую очередь женщина должна хотеть рожать», - сказал министр.

«Вы думаете это первостепенная проблема? – поинтересовалась корреспондент.

«Я думаю, что да, если женщина хочет, то все будет», – ответил Мурашко.

Видео общения с министром опубликовали в Telegram.

Ранее ученые выяснили, что фертильность мужчин стремительно падает. Концентрация половых клеток стала меньше по всему миру. В среднем, показатель снизился на 50%.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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