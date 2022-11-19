Мурашко высказался об увеличении рождаемости в России

Женщины «должны хотеть рожать», чтобы в России улучшились показатели рождаемости. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает Ura.Ru.
Во время рабочего визита министра в Екатеринбург журналист издания спросила у него, как бороться с бесплодием, и что нужно предпринять для увеличения рождаемости.
«В первую очередь женщина должна хотеть рожать», - сказал министр.
«Вы думаете это первостепенная проблема? – поинтересовалась корреспондент.
«Я думаю, что да, если женщина хочет, то все будет», – ответил Мурашко.
Видео общения с министром опубликовали в Telegram.
Ранее ученые выяснили, что фертильность мужчин стремительно падает. Концентрация половых клеток стала меньше по всему миру. В среднем, показатель снизился на 50%.