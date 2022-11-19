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19 ноября

В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок

Газета.Ru

В Могилевской области Белоруссии представили 150-килограммовое мороженое и 224-килограммовый творожный глазированный сырок. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь.

В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что гигантские молочные продукты изготовили к отмечаемому 20 ноября в Белоруссии Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Как пишет Sputnik Беларусь, «могилевские молочники решили подойти нестандартно и придумали фишку: установить рекорды».

По информации агентства, в регионе были изготовлены самые большие в стране мороженое в рожке, твердый сыр, глазированный сырок и самый длинный сыр чечил.

Презентация гигантских продуктов состоялась в областном Дворце культуры перед началом праздничного концерта.

В конце октября сообщалось, что в Британии неизвестные попытались украсть у жительницы Мортон-ин-Марш, графство Глостершир, 80-килограммовую тыкву.

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