В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок

В Могилевской области Белоруссии представили 150-килограммовое мороженое и 224-килограммовый творожный глазированный сырок. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Уточняется, что гигантские молочные продукты изготовили к отмечаемому 20 ноября в Белоруссии Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Как пишет Sputnik Беларусь, «могилевские молочники решили подойти нестандартно и придумали фишку: установить рекорды».

По информации агентства, в регионе были изготовлены самые большие в стране мороженое в рожке, твердый сыр, глазированный сырок и самый длинный сыр чечил.

Презентация гигантских продуктов состоялась в областном Дворце культуры перед началом праздничного концерта.