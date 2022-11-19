В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Власти Украины заявили о планах провести эвакуацию жителей Херсона

ТАССиещё 4

Власти Украины готовят эвакуацию жителей Херсона. Об этом заявила в субботу вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Власти Украины заявили о планах провести эвакуацию жителей Херсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она сообщила, что добровольная эвакуация с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, "уже начинается", и заверила, что украинское государство возьмет на себя финансирование данного процесса.

"То есть речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее", - приводит слова Верещук агентство Укринформ.

Для проведения эвакуации составляют списки желающих и разрабатывают маршруты, сказала вице-премьер. Она добавила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, будут формироваться колонны эвакуационных автобусов, которые доставят переселенцев в большие города, после чего они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион. Также Верещук пояснила, что эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму.

В Херсоне начался мощный пожар<br/>

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские подразделения в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за возможного затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тысяч человек - уже эвакуировались с правого берега.

Общество,СВО,Ирина Верещук,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители