Власти Украины заявили о планах провести эвакуацию жителей Херсона

Власти Украины готовят эвакуацию жителей Херсона. Об этом заявила в субботу вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.
Она сообщила, что добровольная эвакуация с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, "уже начинается", и заверила, что украинское государство возьмет на себя финансирование данного процесса.
"То есть речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее", - приводит слова Верещук агентство Укринформ.
Для проведения эвакуации составляют списки желающих и разрабатывают маршруты, сказала вице-премьер. Она добавила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, будут формироваться колонны эвакуационных автобусов, которые доставят переселенцев в большие города, после чего они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион. Также Верещук пояснила, что эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские подразделения в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за возможного затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тысяч человек - уже эвакуировались с правого берега.