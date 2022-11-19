Россиян предупредили о ледяных дождях

Ледяные дожди пройдут во многих областях России в предстоящие дни. Это связано с тем, что европейскую часть страны атакуют активные балканские циклоны, сообщает центр «Фобос».

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«Уже сегодня ледяные дожди и гололёдные явления возможны в Черноземье и Саратовской области. К вечеру понедельника переохлажденные осадки возможны в Брянской и Орловской областях, а также на юге Калужской области», - отмечают метеорологи.

В ночь на вторник фронт ледяных дождей будет перемещаться с юга на север по территории Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а ближе к утру придёт в Московскую область.

Во вторник днем непогода придет во Владимирскую и Ивановскую области. В середине недели ледяные дожди возможны в Верхнем и Среднем Поволжье.

Ледяные дожди создают опасные ситуации на дорогах и покрывают провода и ветви деревьев толстой коркой, что чревато падением деревьев и обрывами линий электропередач.