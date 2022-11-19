В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Волгоград на день «переименовали» в Сталинград

Газета.Ru

Российский городу Волгоград на один день вернули его исторической имя — «Сталинград», соответствующая вывеска уже установлена на въезде. Об этом сообщает издание V1.RU.

Волгоград на день «переименовали» в Сталинград
Фото: Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

«На дорожных знаках на въезде в город появились обозначения «Сталинград». Правда, через сутки их уберут», — уточнили в СМИ.

соцсети

Как уточняется, переименование осуществляется девять раз в год по особым датам, среди которых 2 февраля [день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве], 23 февраля [День защитника Отечества] и другие.

Подземные бои за Сталинград: неизвестные страницы битвы

Перед этим город переименовывали 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею ввести льготы для детей Сталинграда.

Также ФСБ рассекретила документы о бомбардировках фашистами жилых домов Сталинграда. Наступление на Сталинград гитлеровских войск и их венгерских, румынских и итальянских союзников сопровождалось сильнейшими бомбардировками мирного городского населения.

Общество,Дмитрий Медведев,ФСБ,Совет безопасности РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители