Волгоград на день «переименовали» в Сталинград

Российский городу Волгоград на один день вернули его исторической имя — «Сталинград», соответствующая вывеска уже установлена на въезде. Об этом сообщает издание V1.RU.

Фото: Екатерина Четверикова/«Газета.Ru» Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

«На дорожных знаках на въезде в город появились обозначения «Сталинград». Правда, через сутки их уберут», — уточнили в СМИ.

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Как уточняется, переименование осуществляется девять раз в год по особым датам, среди которых 2 февраля [день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве], 23 февраля [День защитника Отечества] и другие.

Перед этим город переименовывали 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею ввести льготы для детей Сталинграда.