Гинцбург рассказал о смертельной опасности бессимптомного COVID-19

В России продолжается пандемия COVID-19, число смертей из-за бессимптомного течения и тромбоза не снижается. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Ученый отметил, что от коронавируса сейчас умирает значительно меньше пациентов, чем ранее. Однако заразившихся не стало меньше, люди чаще переносят болезнь бессимптомно.
Вероятность образования тромбов у переболевших коронавирусом «на ногах» повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных - в сотни раз.
«Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.
По его словам, вакцинация по-прежнему актуальна.
Ранее врач рассказал о всплеске COVID-19 в декабре-январе.