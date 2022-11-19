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19 ноября

Гинцбург рассказал о смертельной опасности бессимптомного COVID-19

Майк Габриелян

В России продолжается пандемия COVID-19, число смертей из-за бессимптомного течения и тромбоза не снижается. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург рассказал о смертельной опасности бессимптомного COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый отметил, что от коронавируса сейчас умирает значительно меньше пациентов, чем ранее. Однако заразившихся не стало меньше, люди чаще переносят болезнь бессимптомно.

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Вероятность образования тромбов у переболевших коронавирусом «на ногах» повышается в 2,5 раза, а у госпитализированных - в сотни раз.

«Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.

По его словам, вакцинация по-прежнему актуальна.

Ранее врач рассказал о всплеске COVID-19 в декабре-январе.

Общество,COVID-19,Александр Гинцбург,
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