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19 ноября

Кабмин одобрил квоты на обучение в вузах в 2023 году

Авторадиоиещё 5

Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах на следующий год. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Кабмин одобрил квоты на обучение в вузах в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы кабмина, целевыми в 2023 году станут большинство мест в медвузах: 100% мест по дефицитным специальностям ординатуры, 75% - лечебное дело, 76% - педиатрия.

При этом 70% целевых мест выделены для специалистов в сферах самолёто- и вертолётостроения, а также эксплуатации железных дорог.

«Такие абитуриенты обучаются бесплатно за счёт будущего работодателя, у которого после получения диплома должны отработать не менее трёх лет», - говорится в сообщении.

Общество,Михаил Мишустин,
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