Кабмин одобрил квоты на обучение в вузах в 2023 году

Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах на следующий год. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы кабмина, целевыми в 2023 году станут большинство мест в медвузах: 100% мест по дефицитным специальностям ординатуры, 75% - лечебное дело, 76% - педиатрия.
При этом 70% целевых мест выделены для специалистов в сферах самолёто- и вертолётостроения, а также эксплуатации железных дорог.
«Такие абитуриенты обучаются бесплатно за счёт будущего работодателя, у которого после получения диплома должны отработать не менее трёх лет», - говорится в сообщении.