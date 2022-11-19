Кабмин одобрил квоты на обучение в вузах в 2023 году

Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах на следующий год. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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По данным пресс-службы кабмина, целевыми в 2023 году станут большинство мест в медвузах: 100% мест по дефицитным специальностям ординатуры, 75% - лечебное дело, 76% - педиатрия.

При этом 70% целевых мест выделены для специалистов в сферах самолёто- и вертолётостроения, а также эксплуатации железных дорог.