В России составили рейтинг новогодних вакансий

Упаковщики подарков, актеры на роль Деда Мороза и бариста на праздничную ярмарку вошли в ноябре в рейтинг новогодних и сезонных зимних вакансий исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру". Подборка имеется в распоряжении ТАСС.

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"В числе популярных вакансий - работа упаковщиками и фасовщиками новогодних подарков. В Москве и Московской области нужны упаковщики новогодних подарков с зарплатой до 112 тыс. рублей. Работа вахтовым методом от 15 смен, график работы по 12 часов семь дней в неделю с выходными по договоренности или шесть дней и один выходной, предоставляется бесплатное проживание в общежитии или квартире, бесплатное горячее питание в течение смены", - говорится в подборке сервиса.

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В топ новогодних предложений также включили вакансию актера на роль Деда Мороза в Москве, соискатель должен быть открытым, приветливым, с опытом работы и готовым прислать видеовизитку. Зарплата от 150 тыс. рублей, компания-наниматель предоставит костюм, реквизит, сценарий ведения программы. Деда Мороза ищут и в Уфе на "Сказочный каток на Гостином Дворе". Обещают зарплату до 120 тыс. рублей, работа на месяц с 13 декабря по 13 января.

В подборку попала вакансия упаковщика печенья на фабрике в городе Чехове, заработная плата до 48,5 тыс. рублей. Работать можно на фасовке, упаковке готовой продукции или оформлении подарков. Также в Калуге требуется бариста на время новогодней ярмарки с 19 декабря по 9 января, он будет зарабатывать до 30 тыс. рублей. Обязанности - варить кофе, готовить чай, глинтвейн, готовить чуррос и трдельник.

Исследовательский центр включил в рейтинг вакансию администратора, его ищут для работы в сети мобильных фотостудий, которая размещается на ведущих развлекательных площадках Москвы. Зарплата - от 50 тыс. рублей, необходимо контролировать работу фотографов и состояние розничной точки, работать с клиентами. Продавцы новогодних товаров, елок, гирлянд, украшений требуются в Ижевске как временно, так и на постоянную работу, зарплата - до 45 тыс. рублей.