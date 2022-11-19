В России заявили о необходимости перехода к новым стандартам образования

Переход к новым образовательным стандартам специалитета в России следует сделать плавным, иначе могут возникнуть риски, как при внедрении Болонской системы. Такое мнение высказал ТАСС директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов.
Ранее Минобрнауки РФ предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования и ввести его по профессиям, востребованность которых обусловлена технологическим развитием страны. Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон об образовании. Поправки также призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в "родственную" магистратуру на бюджетные места.
"Введение новых стандартов специалитета должно быть плавным, с заполнением "лакун" в сфере труда. Но если его затевать срочным, мол, давайте с завтрашнего дня обозначим весь список специалистов, который необходим, здесь могут возникнуть такие же риски, как при внедрении Болонской системы", - сказал Блинов.
Он отметил, что Болонская система подразумевала осмотрительность при внедрении, никто не настаивал на полном переводе на систему бакалавриата и магистратуры.
"На мой взгляд, такой список [специалистов] может включать в себя 250-300 специальностей высшей школы - это огромная работа по переходу на этот новый уровень высшего образования", - добавил собеседник агентства.
Квалификации и дискриминация
По словам Блинова, во всем мире принято выделять две квалификации: профессиональную и по образованию. В рамках бакалавриата не дается какой-либо конкретной профессиональной квалификации, это как раз образец квалификации по образованию.
"Когда говорят "бакалавр юриспруденции" или "бакалавр экономики", из этого следует только то, что человек получил некую первичную профильную подготовку в сфере определенных наук. При этом бакалавр экономики - это не бухгалтер, а бакалавр филологии - это не лингвист", - отметил он.
В настоящее время объем профессий, которые требуют обучения в рамках специалитета, велик, отметил собеседник агентства.
"Простой пример - учитель. Учитель - это явная специальность, учитель физики тем более. И здесь разделение на бакалавриат и магистратуру вообще не поддается логическому объяснению, поскольку это именно профессиональная квалификация. В инженерном деле, в образовании, в медицине достаточно много таких профессиональных стандартов, которые требуют именно профессиональной подготовки с конкретной квалификацией на выходе. И это, безусловно, дело специалитета", - сказал Блинов.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает выделение специалитета в отдельный уровень образования правильной мерой, поскольку таким образом будет устранена определенная дискриминация между выпускниками бакалавриата и специалитета.
"Когда специалитет и магистратура, будучи по существу абсолютно разными типами программ, были приравнены к одному второму уровню, то человек, окончивший специалитет, уже не мог претендовать обучаться на бюджетной основе в магистратуре. И получалась некая дискриминация между бакалавриатом, выпускники которого имели право обучаться в магистратуре на бюджетной основе, а выпускники специалитета - нет, для них была открыта уже только аспирантура на бесплатной основе", - сказала Абанкина ТАСС.