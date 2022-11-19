В России заявили о необходимости перехода к новым стандартам образования

"Когда специалитет и магистратура, будучи по существу абсолютно разными типами программ, были приравнены к одному второму уровню, то человек, окончивший специалитет, уже не мог претендовать обучаться на бюджетной основе в магистратуре. И получалась некая дискриминация между бакалавриатом, выпускники которого имели право обучаться в магистратуре на бюджетной основе, а выпускники специалитета - нет, для них была открыта уже только аспирантура на бесплатной основе", - сказала Абанкина ТАСС.