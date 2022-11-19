В России появились оранжевые вина

В России появилась новая категория алкогольных напитков — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Оранжевые вина производятся из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители», из которого делают вина в Грузии. Цена варьируется от 500 рублей до одной тысячи рублей за бутылку. В частности, «Шато Тамань» в таком стиле продается по 509 рублей за бутылку, грузинское вино Askaneli Brothers стоит одну тысячу рублей за бутылку.

По информации издания, оранжевые вина в стране выпускают 12 предприятий, включая «Кубань-Вино» («Шато Тамань», Aristov и другие) и входящее в Beluga Group «Поместье Голубицкое» (Golubitskoe Estate). Как отмечают эксперты, оранжевые вина в России раньше были продуктом увлеченных виноделов, а теперь ими заинтересовались крупные производители.