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19 ноября

В России появились оранжевые вина

Lenta.ru

В России появилась новая категория алкогольных напитков — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В России появились оранжевые вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оранжевые вина производятся из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители», из которого делают вина в Грузии. Цена варьируется от 500 рублей до одной тысячи рублей за бутылку. В частности, «Шато Тамань» в таком стиле продается по 509 рублей за бутылку, грузинское вино Askaneli Brothers стоит одну тысячу рублей за бутылку.

По информации издания, оранжевые вина в стране выпускают 12 предприятий, включая «Кубань-Вино» («Шато Тамань», Aristov и другие) и входящее в Beluga Group «Поместье Голубицкое» (Golubitskoe Estate). Как отмечают эксперты, оранжевые вина в России раньше были продуктом увлеченных виноделов, а теперь ими заинтересовались крупные производители.

Ранее россиян предупредили о риске дефицита некоторого алкоголя на Новый год — текилы, бурбона и коньяка. Однако производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров.

Общество,Белуга Групп,
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