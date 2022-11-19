Российская чиновница предложила недовольным перестать «гавкать»

Специальная комиссия проверит администрацию одного из районов Владимирской области после высказываний одной из сотрудниц.
Как сообщает РЕН ТВ, всё произошло во время собрания в посёлке Сокол. Чиновница предложила недовольным сельчанам перестать "гавкать"
Конфликт с администрацией длится уже год из-за строительства кладбища. Жители выступили против такого вот соседства.
На собрании обсуждался генплан застройки и в нём уже было указано, что создание кладбища уже находится в процессе, из-за чего жители и начали возмущаться.
Ранее "СП" писала, что социологи узнали, сколько в России людей недовольно властями.