Российская чиновница предложила недовольным перестать «гавкать»

Специальная комиссия проверит администрацию одного из районов Владимирской области после высказываний одной из сотрудниц.

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Как сообщает РЕН ТВ, всё произошло во время собрания в посёлке Сокол. Чиновница предложила недовольным сельчанам перестать "гавкать"

Конфликт с администрацией длится уже год из-за строительства кладбища. Жители выступили против такого вот соседства.

На собрании обсуждался генплан застройки и в нём уже было указано, что создание кладбища уже находится в процессе, из-за чего жители и начали возмущаться.