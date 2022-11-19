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19 ноября

Российская чиновница предложила недовольным перестать "гавкать"

Свободная прессаиещё 1

Специальная комиссия проверит администрацию одного из районов Владимирской области после высказываний одной из сотрудниц.

Российская чиновница предложила недовольным перестать «гавкать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, всё произошло во время собрания в посёлке Сокол. Чиновница предложила недовольным сельчанам перестать "гавкать"

Конфликт с администрацией длится уже год из-за строительства кладбища. Жители выступили против такого вот соседства.

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На собрании обсуждался генплан застройки и в нём уже было указано, что создание кладбища уже находится в процессе, из-за чего жители и начали возмущаться.

Ранее "СП" писала, что социологи узнали, сколько в России людей недовольно властями.

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