Что можно посмотреть в новогоднюю ночь на главных каналах России

Подготовка к новогодним эфирам уже на финальном этапе. «ФедералПресс» рассказывает, каких звезд можно увидеть на телевидении в новогоднюю ночь.

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На телеканале НТВ будет новогодний выпуск шоу «Маска», в котором звезды поют под масками, а жюри отгадывают их. Уже отснят «Новогодний квартирник у Маргулиса», где в гости к Евгению Маргулису приходят популярные музыканты и камерно исполняют свои лучшие песни или же новые композиции.

На СТС покажут новогодние выпуски «Уральских пельменей», которые будут называться «Визги шампанского».

Для канала «Россия-3» снимают «Песни года». Споют следующие звезды: Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Полина Гагарина, SHAMAN, Стас Михайлов и другие. Также из «новичков» споют: Клава Кока, Jony, Мари Краймбрери, Хабиб, группа «Gayazov$ Brother$», Ваня Дмитриенко и Звонкий. Ведущими будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

По ТНТ выйдет новогоднее музыкальное кино «СамоИрония судьбы», в котором будет 70 Женей Лукашиных. В ролях: Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Ольга Бузова, Клава Кока, Сергей Жуков и многие другие. В данном кинохите будут юмор, музыка и отсыл к главному новогоднему фильму, современному кино и музыкальным шлягерам.