Что можно посмотреть в новогоднюю ночь на главных каналах России

Подготовка к новогодним эфирам уже на финальном этапе. «ФедералПресс» рассказывает, каких звезд можно увидеть на телевидении в новогоднюю ночь.
На телеканале НТВ будет новогодний выпуск шоу «Маска», в котором звезды поют под масками, а жюри отгадывают их. Уже отснят «Новогодний квартирник у Маргулиса», где в гости к Евгению Маргулису приходят популярные музыканты и камерно исполняют свои лучшие песни или же новые композиции.
На СТС покажут новогодние выпуски «Уральских пельменей», которые будут называться «Визги шампанского».
На телеканале «Россия» пройдет традиционный «Новогодний голубой огонек». Главными звездами и постоянными ведущими будут Андрей Малахов и Николай Басков. Записаны выступления Николая Расторгуева, Александра Зацепина, группы «Земляне», Льва Лещенко, Юлианны Карауловой, Александра Пахмутова и Алексея Воробьева. В новогоднюю ночь споют самые популярные артисты: Олег Газманов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, SHAMAN, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Филипп Киркоров и многие другие.
Для канала «Россия-3» снимают «Песни года». Споют следующие звезды: Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Полина Гагарина, SHAMAN, Стас Михайлов и другие. Также из «новичков» споют: Клава Кока, Jony, Мари Краймбрери, Хабиб, группа «Gayazov$ Brother$», Ваня Дмитриенко и Звонкий. Ведущими будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.
По ТНТ выйдет новогоднее музыкальное кино «СамоИрония судьбы», в котором будет 70 Женей Лукашиных. В ролях: Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Ольга Бузова, Клава Кока, Сергей Жуков и многие другие. В данном кинохите будут юмор, музыка и отсыл к главному новогоднему фильму, современному кино и музыкальным шлягерам.
Ранее «ФедералПресс» писал, почему, по мнению Юрия Лозы, в «Голубой огонек» не зовут молодых артистов.