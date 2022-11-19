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19 ноября

В России выявили 5445 новых заболевших COVID-19

Lenta.ruиещё 4

За минувшие сутки в России выявили еще 5445 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 531 012. Новые данные передает в субботу, 19 ноября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России выявили 5445 новых заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 ноября количество инфицированных составило 5546, 17 ноября — 5680. 16 ноября в стране было выявлено 5380 зараженных.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 20 регионах России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Уточнялось, что заболеваемость растет в том числе в Москве и Московской области — там показатель вырос на 30,9 и 4,3 процента соответственно. Подобное явление может быть связано с появлением новых вариантов инфекции.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре назвали главное отличие варианта «цербер» от распространявшихся по России ранее. В ведомстве отметили, что новый подвид обладает большей трансмиссивностью, то есть заразностью.

Общество,COVID-19,Роспотребнадзор,
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