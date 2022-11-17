Россиян предупредили о прослушке в ЕС

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, живущих или находящихся в Европейском союзе (ЕС), об опасности прослушки мобильных телефонов третьими сторонами. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает ТАСС.
«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», — отметил он.
В связи с этим Нечаев настоятельно призвал соотечественников учитывать не защищенность от прослушки при использовании смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.
Ранее сообщалось, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса уличили в использовании спецслужб для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По информации газеты Documento, 33 человек прослушивали под предлогом национальной безопасности.