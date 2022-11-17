Россиян предупредили о прослушке в ЕС

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, живущих или находящихся в Европейском союзе (ЕС), об опасности прослушки мобильных телефонов третьими сторонами. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает ТАСС.

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«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», — отметил он.

В связи с этим Нечаев настоятельно призвал соотечественников учитывать не защищенность от прослушки при использовании смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.