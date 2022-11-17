Арестованные в Египте моряки вернулись в Россию

В Египте освобождены трое из пятерых российских моряков грузового судна, задержанного в Александрии. В четверг утром они вернулись в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Самолет с моряками сел утром в Москве», - сказали в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

Как уточняется, авиабилеты моряки покупали за свой счет. Еще двое моряков остаются в Египте.

Напомним, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии. Пятеро россиян - членов экипажа – были арестованы за то, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.