Актриса Будина призвала матерей готовить сыновей к спецоперации

Актриса Ольга Будина в интервью Вячеславу Манучарову поразмышляла о том, необходима ли в России военная подготовка для мужского населения. Как сообщает «Газета.Ru», артистка считает, что матери должны сделать все необходимое, чтобы подготовить своих сыновей к участию в специальной военной операции.

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«Вот не сиди у телевизора, иди и осваивай, говори своему ребенку, чтобы он пошел и занимался этим: учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра», — заявила Будина.

Актриса также отметила, что ее 18-летний сын Наум не попытается сбежать от армии. Если ему вручат повестку, то он пойдет в военкомат и будет служить.