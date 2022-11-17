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31 минуту назад

Актриса Будина призвала матерей готовить сыновей к спецоперации

Никита Бородкин

Актриса Ольга Будина в интервью Вячеславу Манучарову поразмышляла о том, необходима ли в России военная подготовка для мужского населения. Как сообщает «Газета.Ru», артистка считает, что матери должны сделать все необходимое, чтобы подготовить своих сыновей к участию в специальной военной операции.

Актриса Будина призвала матерей готовить сыновей к спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот не сиди у телевизора, иди и осваивай, говори своему ребенку, чтобы он пошел и занимался этим: учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра», — заявила Будина.

Актриса также отметила, что ее 18-летний сын Наум не попытается сбежать от армии. Если ему вручат повестку, то он пойдет в военкомат и будет служить.

Напомним, что в 2004 году Ольга Будина вышла замуж за Алексея Наумова — в этом же году у пары родился сын Наум. Через два года, в 2006 году, Будина и Наумов развелись и сейчас не общаются друг с другом.

Общество,Ольга Будина,Вячеслав Манучаров,Алексей Наумов,
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