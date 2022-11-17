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57 минут назад

В Турции оценили безопасность отдыха в стране для россиян

Lenta.ru

Турция остается безопасной для отдыха страной несмотря на теракты в Стамбуле. Такую оценку дали в Великом национальном собрании (парламенте) республики, передают «Известия».

В Турции оценили безопасность отдыха в стране для россиян
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата парламента Озтюрка Йылмаза, в настоящее время в Турции приняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Это был ужасный взрыв, мы осуждаем его. Но это не значит, что Турция сейчас небезопасна для россиян или туристов из других стран, — заверил политик. — Напротив, наша страна крайне надежна, наша система безопасности сработала быстро, преступники были пойманы».

В политической партии «Ватан» также уточнили, что подобное происшествие случилось впервые за шесть лет.

«Турецкая армия и полиция эффективно борются с терроризмом в стране и за границей, и возможные неблагоприятные события предотвращаются до того, как они будут введены в действие. Все туристические регионы Турции безопасны для россиян», — добавили в партии.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу намекнул на причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле. Так, соболезнования США жертвам Сойлу сравнил с «убийцей, прибывшим одним из первых на место преступления».

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. В результате теракта погибли шесть человек, пострадал 81, в том числе трое россиян.

Общество,Сулейман Сойлу,
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