Каждый второй россиянин пожалел о начатом ремонте

Более половины опрошенных россиян (51%) пожалели, что начали делать ремонт в квартире по причине того, что вышли за рамки сметы, потратили слишком много сил или остались недовольны результатом, следует из исследования онлайн-ретейлера "Всеинструменты.ру" и системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise.

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"Около четверти опрошенных (25%) признались, что пожалели о затеянном ремонте из-за того, что было потрачено больше денег, чем предполагалось. Еще 19% сожалеют из-за потраченных сил и нервов, а 7% остались не удовлетворены результатом", - говорится в сообщении.

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При этом 25% респондентов сообщили, что не жалеют о ремонте, а 24% признались, что жалели в начале, но после окончания сожаления уже не осталось.

По словам трети россиян (33%), на ремонт они потратили более 500 тыс. рублей. Еще 18% опрошенных заплатили от 200 до 300 тыс. рублей, 10% вложили в обновление от 100 до 200 тыс. рублей. Пятая часть респондентов (19%) делала косметический ремонт и потратила менее 50 тыс. рублей. Как показал опрос, большинство россиян (54%) занимались ремонтом во всей квартире, 25% респондентов - в комнате и 22% приводили в порядок свой загородный дом. Каждый второй (55%) в ходе ремонта прибегал к помощи профессионалов, 25% просили присоединиться друзей или семью, 21% решили сделать ремонт самостоятельно.

Самыми востребованными товарами в этом году стали обои (+190%), краски (+156%) и эмали (+217%), лаки (+112%), светильники (+67%) и раковины (+40%) - именно такой прирост спроса зафиксировали в этом году по сравнению с 2021-м. Товары для дома, строительства и ремонта активнее всего покупали в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и Омске.

"Анализируя спрос предыдущих периодов и учитывая факторы структурного изменения спроса в будущем, система предиктивной аналитики прогнозирует рост спроса на DIY-товары в 2022-2023 годах до 25%. Спрос потребителей переориентируется в сторону отечественных производителей, но доля импортных товаров останется по-прежнему существенной", - приводятся в сообщении слова Евгения Непейводы, управляющего партнера Novo BI, компании-разработчика цифровой системы Novo Forecast Enterprise.