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1 час назад

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

Ura.Ru

Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств со счетов своих жертв. Аферисты просят россиян перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем крадут. Также телефон жертвы они заражают вирусом, который ворует учетные данные пользователя. Об этом сообщает газета «Известия».

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Фото: ТАССТАСС

«Мошенники сначала просят перевести нужную сумму из основного банка на свой же счет в другом банке, а затем крадут. Телефон заражают вирусом-трояном, который похищает учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS», — сообщает газета.

Ранее мошенники стали чаще выводить украденные деньги с помощью виртуальных карт различных платежных сервисов. Кроме того злоумышленники воровали деньги с банковских счетов с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также аферисты предлагали установить на смартфон специальное приложение, которое якобы надежно защитит деньги. Эксперты рассказали как уберечь себя и близких от потери денег и нервов, предложив использовать надежные пароли и проверку сайтов на безопасность, напоминают «Дни.ру».

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