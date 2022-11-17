Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

«Мошенники сначала просят перевести нужную сумму из основного банка на свой же счет в другом банке, а затем крадут. Телефон заражают вирусом-трояном, который похищает учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS», — сообщает газета.