Московские врачи выхаживают более 98% недоношенных детей

«За последние годы в системе родовспоможения в Москве произошли большие изменения. Была трансформирована структура медицинских учреждений: в частности, объединены женские консультаций с роддомами, что обеспечило непрерывность лечебно-диагностического процесса и позволило грамотно выстраивать маршрутизацию пациентов. В столице постоянно расширяются возможности пренатальной диагностики, совершенствуется система дородового наблюдения, а роддома и перинатальные центры оснащаются самым современным оборудованием. Кроме того, специалисты неонатальных отделений регулярно повышают свою квалификацию. Благодаря такой комплексной работе Москва добилась высоких результатов в выхаживании недоношенных детей», - приводятся в сообщении слова главного неонатолога департамента здравоохранения Москвы, главного врача детской Морозовской больницы Валерия Горева.