Московские врачи выхаживают более 98% недоношенных детей

Врачи в Москве выхаживают более 98% детей, родившихся раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«За последние 10 лет в Москве значительно вырос показатель выживаемости недоношенных детей в акушерских стационарах. На сегодняшний день врачи выхаживают свыше 98% детей, родившихся раньше срока. Причем показатель выживаемости детей с экстремально низкой массой тела увеличился в два раза», - говорится в сообщении.
Таких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в Москве, подчеркнули в ведомстве.
«За последние годы в системе родовспоможения в Москве произошли большие изменения. Была трансформирована структура медицинских учреждений: в частности, объединены женские консультаций с роддомами, что обеспечило непрерывность лечебно-диагностического процесса и позволило грамотно выстраивать маршрутизацию пациентов. В столице постоянно расширяются возможности пренатальной диагностики, совершенствуется система дородового наблюдения, а роддома и перинатальные центры оснащаются самым современным оборудованием. Кроме того, специалисты неонатальных отделений регулярно повышают свою квалификацию. Благодаря такой комплексной работе Москва добилась высоких результатов в выхаживании недоношенных детей», - приводятся в сообщении слова главного неонатолога департамента здравоохранения Москвы, главного врача детской Морозовской больницы Валерия Горева.
Он добавил, что в среднем в медицинских организациях Москвы за год рождается около 6-7 тыс. детей раньше срока, что составляет 5,5-6% от общего числа всех новорожденных.
В пресс-службе Депздрава напомнили, что в этом году в столице было открыто два новых современных перинатальных центра - при московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и городской клинической больнице №67 имени Ворохобова.