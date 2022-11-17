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41 минуту назад

В России задумали ввести единую школьную форму

Lenta.ruиещё 1

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Его слова опубликовала пресс-служба на сайте ведомства.

В России задумали ввести единую школьную форму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кравцов обозначил векторы деятельности Минпровсвещения, по которым следует достичь согласия профильными комитетами Госдумы. Кроме введения единой школьной формы он выступил за обеспечение статуса русского языка в качестве государственного и передачу школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».

«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул он.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Госдума,
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