Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что с 1 декабря россиян ожидают изменения в системе ОМС. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

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Эксперт объяснила, что изменения предполагают консолидацию данных о пациентах, которых «обслуживают» на региональном и федеральном уровне. Изменения также обеспечат доступ к сведениям полиса, что облегчит оформление документов и увеличит эффективность обмена информацией между медучреждениями. Финогенова уточнила, что несовершеннолетних россиян намерены внести в отдельную категорию.