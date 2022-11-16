Минпросвещения задумалось о возвращении школьной формы

Минпросвещения РФ намеревается провести ряд реформ в системе школьного образования, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что в том числе планируется введение единой школьной формы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Кравцов пояснил, что на первом месте в списке реформ - «дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России».
Министр отметил, что на втором месте - введение в России единой школьной формы. Кроме того, планируется передача школ на региональный уровень.
Кравцов уточнил, что передача учебных заведений регионам даст возможность сделать управление системой образования более эффективным.
По его словам, законопроект о внесении изменений в систему школьного образования был внесен в Госдуму представителями всех фракций. Ведомство, в свою очередь, поддержало эту инициативу.