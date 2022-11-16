Минпросвещения задумалось о возвращении школьной формы

Минпросвещения РФ намеревается провести ряд реформ в системе школьного образования, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что в том числе планируется введение единой школьной формы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего» Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Кравцов пояснил, что на первом месте в списке реформ - «дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России».

Министр отметил, что на втором месте - введение в России единой школьной формы. Кроме того, планируется передача школ на региональный уровень.

Кравцов уточнил, что передача учебных заведений регионам даст возможность сделать управление системой образования более эффективным.