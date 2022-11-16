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11 минут назад

Педагогам новых территорий могут дать право на получение второго высшего образования

Парламентская газета

У педагогов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может появиться исключительное право на получение второго высшего образования. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в пресс-центре «Парламентской газеты».

Педагогам новых территорий могут дать право на получение второго высшего образования
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Новые территории — это предмет особой заботы, отметила депутат. Так, сейчас решается вопрос о формировании пунктов по сдаче экзаменов на новых присоединенных территориях.

«Например, у учителей Мариуполя есть запрос в получении филологического образования. Предметники хотят подтянуть свою языковую базу. Поэтому есть желающие поступить на филологический факультет. Мы должны это учесть. Однако люди, которые уже один раз учились на бюджете, у них может не быть правовой возможности получить второе высшее образование. Мы должны это предусмотреть и дать им эту возможность. Это не блажь какая-то, а это в пользу работы. Люди видят в этом свое профессиональное развитие», — объяснила Казакова.

Общество,Ольга Казакова,Госдума,
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