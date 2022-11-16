Педагогам новых территорий могут дать право на получение второго высшего образования

«Например, у учителей Мариуполя есть запрос в получении филологического образования. Предметники хотят подтянуть свою языковую базу. Поэтому есть желающие поступить на филологический факультет. Мы должны это учесть. Однако люди, которые уже один раз учились на бюджете, у них может не быть правовой возможности получить второе высшее образование. Мы должны это предусмотреть и дать им эту возможность. Это не блажь какая-то, а это в пользу работы. Люди видят в этом свое профессиональное развитие», — объяснила Казакова.