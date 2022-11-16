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43 минуты назад

Оператор Первого канала прокомментировал излишнее внимание со стороны Байдена

Илья Родин

Оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал, что поведение президента США Джо Байдена на саммите G20 его удивило. Он добавил, что политик постоянно смотрел на него на саммите. Об этом пишет «Газета.Ru».

Оператор Первого канала рассказал об удивившем его поведении Байдена
Фото: © VK / Юрий Шолмов© VK / Юрий Шолмов

Отмечается, что американский президент во время одного из мероприятий, проходящего в рамках саммита «Большой двадцатки», обратил внимание на роскошную физическую форму российского журналиста.

Байден восхитился и потрогал бицепсы оператора из России

Он подошел к оператору и уточнил, что такие бицепсы, как у молодого человека, в Штатах называют «пушками».

По словам Шолмова, у него нередко возникало ощущение, что Байден смотрит именно на него. Не только во время инцидента в парке, но и ранее, когда все лидеры сидели за столом.

Оператор пояснил, что каких-то сильных чувств у него не было. Он добавил, что «удивился как обычный человек, которому оказывают внимание публичные люди, не более».

Шолмов добавил, что поблагодарил Байдена за комплимент и продолжил снимать дальше.

Общество,Джозеф Байден,Первый канал,
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