Больным наркоманией хотят предписать социальную реабилитацию

Проводить социальную реабилитацию людей, больных наркоманией, нужно разрешить независимо от того, прошли ли они медицинскую реабилитацию. Такую поправку предложил внести в рассматриваемый в Госдуме законопроект член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В Госдуме готовят ко второму чтению правительственный законопроект, который определяет понятие социальной реабилитации. К ней отнесут, в том числе, социально-психологические, социально-трудовые, социально-юридические услуги и государственную социальную помощь. Предполагается, что социальная реабилитация будет проводиться после медицинской. Минздрав и Минтруд должны будут разработать и утвердить совместный порядок поэтапного прохождения больными двух этапов реабилитации.

Но не каждый наркозависимый нуждается в медицинской реабилитации, отметил Бийсултан Хамзаев.

«Попытка обязать наркозависимых проходить медицинскую реабилитацию для получения социальной реабилитации может лишь оттолкнуть их. Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и последующем направлении на курс социальной реабилитации», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат предложил внести в законопроект поправку, по которой можно будет проводить социальную реабилитацию сразу после получения наркологической помощи, а не длительной медицинской реабилитации.