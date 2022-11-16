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1 час назад

Больным наркоманией хотят предписать социальную реабилитацию

Парламентская газета

Проводить социальную реабилитацию людей, больных наркоманией, нужно разрешить независимо от того, прошли ли они медицинскую реабилитацию. Такую поправку предложил внести в рассматриваемый в Госдуме законопроект член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Больным наркоманией хотят предписать социальную реабилитацию
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В Госдуме готовят ко второму чтению правительственный законопроект, который определяет понятие социальной реабилитации. К ней отнесут, в том числе, социально-психологические, социально-трудовые, социально-юридические услуги и государственную социальную помощь. Предполагается, что социальная реабилитация будет проводиться после медицинской. Минздрав и Минтруд должны будут разработать и утвердить совместный порядок поэтапного прохождения больными двух этапов реабилитации.

Но не каждый наркозависимый нуждается в медицинской реабилитации, отметил Бийсултан Хамзаев.

«Попытка обязать наркозависимых проходить медицинскую реабилитацию для получения социальной реабилитации может лишь оттолкнуть их. Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и последующем направлении на курс социальной реабилитации», — сказал он «Парламентской газете».

Депутат предложил внести в законопроект поправку, по которой можно будет проводить социальную реабилитацию сразу после получения наркологической помощи, а не длительной медицинской реабилитации.

По его мнению, может оказаться достаточным одного-двух визитов к наркологу и далее уже социальной реабилитации.

Общество,Бийсултан Хамзаев,Минтруд России,Госдума,
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