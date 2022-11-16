ВОЗ сообщила о росте заболеваемости ковидом в мире

Более 2,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 7 по 13 ноября, более 7 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 2%, а количество летальных исходов снизилось на 30%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 2 345 537 случаев заражения и 7 457 летальных исходов. Существенный рост заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (с 31 октября по 6 ноября) отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 18%), Юго-Восточной Азии (плюс 15%) и Америке (плюс 12%). Вместе с тем в Европе она снизилась на 21%, в Восточном Средиземноморье - на 12%, а в Африке - на 8%.

Смертность уменьшилась в Африке (минус 86%), Юго-Восточной Азии (минус 80%), Европе (минус 41%) и Америке (минус 10%). В то же время ее рост был зафиксирован на прошлой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 14%) и Восточном Средиземноморье (плюс 7%).

Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 503 766. Далее следуют Республика Корея (355 990), США (281 955), Германия (184 987) и Китай (171 745). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 323. Далее следуют Япония (552), Россия (436), Китай (410) и Франция (390), отмечается в информационном бюллетене.