В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

Москва24

Отечественные телеканалы, которые входят в холдинг Национальной медиа группы, теперь не смогут показывать фильмы американской студии Warner Bros. Информацией об этом поделились в "Бюллетене кинопрокатчика".

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

В издании рассказали, что киностудия лично запретила трансляцию своей продукции. Теперь на российских телеканалах СТС, РЕН ТВ, "Домашний", "Пятый", а также на платформе для стриминга more.tv нельзя будет посмотреть многие фильмы, например сагу о Гарри Поттере или картину "Чудо-женщина".

По словам собеседника издания, срок лицензионных соглашений у НДГ будет действовать еще минимум полтора года. Картины студии на регулярной основе становились самыми просматриваемыми на канале СТС.

До этого из российских сервисов для стриминга стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления платформ, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы.

Например, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".

Позже сервис заявил, что данные о пропаже сериалов BBC с платформы являются недостоверными.

Общество,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители