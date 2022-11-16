Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

Отечественные телеканалы, которые входят в холдинг Национальной медиа группы, теперь не смогут показывать фильмы американской студии Warner Bros. Информацией об этом поделились в "Бюллетене кинопрокатчика".

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

В издании рассказали, что киностудия лично запретила трансляцию своей продукции. Теперь на российских телеканалах СТС, РЕН ТВ, "Домашний", "Пятый", а также на платформе для стриминга more.tv нельзя будет посмотреть многие фильмы, например сагу о Гарри Поттере или картину "Чудо-женщина".

По словам собеседника издания, срок лицензионных соглашений у НДГ будет действовать еще минимум полтора года. Картины студии на регулярной основе становились самыми просматриваемыми на канале СТС.

До этого из российских сервисов для стриминга стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления платформ, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы.

Например, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".