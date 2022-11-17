Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

В состав этого объединения входят « Первый канал », СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», видеосервис more.tv. На кабельном телевидении «Национальная медиа группа» обслуживает «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие каналы.

Отмечается, что на этих каналах не будет традиционной «поттериады» — серии фильмов о Гарри Поттере. В целом Warner Bros. запретила транслировать весь свой контент, несмотря на тот факт, что до окончания действия лицензий ещё как минимум полтора года.