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30 минут назад

Привет из Америки: Warner Bros. запретила «Первому каналу» и СТС показывать свои фильмы

Ferra.ruиещё 1

Голливудская кинокомпания Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы на каналах, которые входят в «Национальную медиа группу».

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав этого объединения входят «Первый канал», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», видеосервис more.tv. На кабельном телевидении «Национальная медиа группа» обслуживает «СТС Медиа», ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие каналы.

Отмечается, что на этих каналах не будет традиционной «поттериады» — серии фильмов о Гарри Поттере. В целом Warner Bros. запретила транслировать весь свой контент, несмотря на тот факт, что до окончания действия лицензий ещё как минимум полтора года.

Общество,Гарри Поттер,Первый канал,
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